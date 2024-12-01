ننشر أسماء المصابين في تصادم شاحنة بسيارتين ميني باص في السويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

قال مصدر طبي إن 15 شخصًا أصيبوا في حادث تصادم وقع بين شاحنة وسيارتين ميني باص على طريق "السويس- الأدبية"، حيث تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي للفحص الطبي قبل توزيعهم على الأقسام الداخلية.

وأوضح المصدر أن 6 من المصابين يعملون في شركة إفكو، و6 آخرين في شركة فيوتشر للأسمدة، إضافة إلى عاملين من شركة السويس للصلب، بالإضافة إلى سائق أتوبيس مشارك في الحادث.

وأكد المصدر أن الإصابات تراوحت بين كسور وسحجات وكدمات، ولكن لم تُسجل حالات خطيرة. كما أضاف أنه جاري إتمام الفحوصات اللازمة للمصابين الذين سيخضعون لتدخل جراحي لعلاجهم.

والمصابون هم:

غريب رضا التهامي (45 عامًا) - عامل بشركة السويس للصلب، مصاب بكدمات وسحجات.

عبدالله إسماعيل محمود غريب (63 عامًا) - سائق أتوبيس، مصاب بجروح قطعية وكدمات.

أحمد مسعود محمد (45 عامًا) - عامل بشركة إفكو، مصاب بكسر بالعمود الفقري والزراع الأيسر، سحجات وكدمات.

أحمد عبد ربه إبراهيم (28 عامًا) - عامل بشركة إفكو، مصاب بكدمات وجروح.

محمد أحمد رمضان (28 عامًا) - عامل بشركة إفكو، مصاب بكسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات.

أحمد صلاح إبراهيم (42 عامًا).

غريب أبو السن مبارك (44 عامًا).

محمد عصام عبد العظيم (28 عامًا).

محمد شعبان أحمد (30 عامًا).

محمود عادل إبراهيم (28 عامًا).

مينا ذكي فارس (36 عامًا).

كريم حسن محمد (35 عامًا).

محمد سعيد سالم (29 عامًا).

محمد حسانين حسن (39 عامًا).

حامد عبد الفتاح حامد (48 عامًا).

وكانت أجهزة الإسعاف قد تلقت بلاغًا عن الحادث من قائدي السيارات على طريق الأدبية المتجه إلى السويس، حيث اصطدمت السيارتان الميني باص بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ما أدى إلى وقوع التصادم مع الشاحنة، ومن ثم تصادم دراجة نارية بالشاحنة.

تم تقديم الإسعافات الأولية في موقع الحادث قبل نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.