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إحالة معلم للتحقيق بسبب تغيبه عن اليوم الدراسي في الإسماعيلية

06:39 م الأحد 01 ديسمبر 2024

أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

قرر أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، إحالة معلم تربية رياضية للتحقيق لعدم تواجده أثناء إحدى الحصص الدراسية.

جاء القرار خلال جولة تفقدية أجراها وكيل الوزارة، صباح اليوم الأحد، لعدد من مدارس إدارة القنطرة غرب التعليمية، بهدف الاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية. رافقه خلال الجولة إسماعيل محسن، مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وأحمد سيف، مدير أمن المديرية.

شملت الجولة زيارة مدرسة النصر بالكيلو 15، حيث تابع وكيل الوزارة التقييمات وأعمال الامتحانات، بالإضافة إلى مراجعة سجلات الحضور والغياب.

وأكد موسى على أهمية الالتزام بالنظافة، وحضور الحصص الدراسية وفق الجدول المحدد، مع تفعيل الإشراف العام بالمدرسة بدقة وجدية لضمان سلامة الطلاب وأمنهم.

كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة استمرار وتكثيف المتابعات الميدانية اليومية للمدارس، بهدف تحقيق الانضباط ومعالجة أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية في مدارس المحافظة.

أيمن موسى وزارة التربية والتعليم إحالة معلم للتحقيق الإسماعيلية
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