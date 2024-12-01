تصدير 59 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للصين

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الراسية على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وسجلت أرصفة موانئ الهيئة تداول 72000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 798 شاحنة و408 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 442 شاحنة و395 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 67000 طن بضائع، 356 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة أمل، اليوم الأحد، بينما تغادر السفينتين الحرية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express وغادرت السفينة انسى ماريا وعلى متنها 59 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين.

كما تم تداول 1600 طن بضائع و237 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1656 راكبا.