انقلاب سيارة نقل محملة بـ 125 طن فوسفات على صحراوي المنيا

المنيا-جمال محمد:

انقلبت سيارة نقل محملة بـ125 طن من مادة الفوسفات، أثناء سيرها، اليوم السبت، بالطريق الصحراوي الغربي شمال محافظة المنيا، دون وقوع وفيات أو مصابين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز بني مزار.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة نقل بمقطورة رقم (2215) محملة بنحو 125 طن من مادة (فوسفات 25)، نتيجة السرعة الزائدة.

جرى التحفظ على المركبة ورفع الحمولة والمقطورة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.