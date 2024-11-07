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"كان رايح شغله".. مصرع شاب دهسه قطار بالقليوبية

02:09 م الخميس 07 نوفمبر 2024

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


لقي شاب مصرعه بعد أن صدمه قطار، خلال ذهابه للعمل بدائرة قسم شرطة قها بالقليوبية أثناء عبوره السكة الحديد.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قها التخصصى، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وطلبت سؤال أهل المتوفى.

تلقى مأمور قسم قها من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة على مزلقان بنطاق مدينة قها دائرة القسم.

جرى إخطار مديرية أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين بالفحص مصرع شخص إثر حادث قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شاب السكة الحديد مستشفى قها التخصصى
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