بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى المبرة للتأمين الصحي

أسيوط ـ محمود عجمي:



أجرى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولة مفاجئة لمتابعة سير العمل في مستشفى المبرة للتأمين الصحي، حيث تفقد أعمال التشطيبات النهائية للمبنى الملحق بالمستشفى، والذي تم تطويره بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه.



ومن المقرر افتتاح المبنى خلال الأيام المقبلة لخدمة أهالي قرى ومراكز المحافظة، في إطار تحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



رافق المحافظ في الجولة، الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد علي رسلان، مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي.



بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تابع الحالات المترددة واستمع إلى المرضى ومرافقيهم للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة. كما تفقد الأقسام الداخلية والصيدلية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في كافة الأقسام، وتابع الخدمات الطبية وعدد المترددين ومواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم.



وفيما يتعلق بالمبنى الملحق، أوضح المحافظ أن تكلفة الإنشاءات بلغت 100 مليون جنيه، ويضيف المبنى 80 سريرًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الأسرة في المستشفى إلى 155 سريرًا. المستشفى مقامة على مساحة 2842 متر مربع، وتتكون من بدروم وأرضي وثلاثة طوابق، وتضم 17 سرير استقبال، 120 سرير للأقسام الداخلية، 18 سرير عناية مركزة، 14 سرير حضانات، 10 أسرة لغرف العمليات، 17 سرير للغسيل الكلوي، و27 سرير للعلاج الكيماوي.



أكد المحافظ أن المبنى الملحق سيتم افتتاحه قريبًا لخدمة المرضى بالمجان، مشددًا على ضرورة الإسراع في وتيرة العمل وتكثيف الجهود لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن. كما أكد على متابعته المستمرة لسير العمل في المستشفيات والوحدات الصحية من خلال جولاته الميدانية، لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الهام.













