"الرسم بالكلمات".. منافسات تلاميذ مدارس سوهاج في مسابقة الإلقاء الشعري- فيديو وصور

الدقهلية تنفذ إجراءات عاجلة لتوفير 75 ألف بيضة يوميًا بـ 150 جنيهًا

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأربعاء، بثًا مباشرًا بعنوان "الكل بيقول يا رب أفوز بالمركز الأول.. منافسات تلاميذ سوهاج في تصفيات مسابقة الإلقاء الشعري".

وقال محمد صلاح البهلولي، موجه عام التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج إنه تجرى الآن تصفيات مسابقة الإلقاء الشعري على مستوى مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ تمهيدًا لإعلان الفائزين في كل مرحلة تعليمية، سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية "عام، فني".

وأضاف "البهلولي" أنه بعد إعلان الفائزين على مستوى المحافظة، ستجرى تصفيات الجمهورية على مستوى المحافظات؛ تمهيدًا لإعلان أوائل الجمهورية في المسابقة.

وشهدت تصفيات المسابقة منافسة قوية بين التلاميذ والطلاب المشاركين؛ للفوز في تصفيات المحافظة، ثم التصعيد لتصفيات الجمهورية.

شاهد البث المباشر: