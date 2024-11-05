إعلان

"جمال وشياكة".. زينة تكشف عن أحدث ظهور والجمهور يغازلها

04:29 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الفنانة زينة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة زينة متابعيها، مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت زينة، الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستان قصير باللون الفوشيا.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر الزمان، روعة ماشاء الله، قمرنا الغالي، ماشاء الله قمر ربنا يحفظك، الناس بتكبر وأنتي بتصغري".

يذكر أن زينة تشارك في بطولة فيلم "بنات الباشا" بجانب أحمد مجدي، ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل عددا من قضايا المرأة، ومعاناتها بشكل اجتماعي.

قرأ أيضًا:

أحمد عز عن استديوهات الحصن في الرياض: "لما بصور هنا كأني صورت في مصر"

محمود حميدة يكشف عن شخصيته في "موعد مع الماضي"

زينة إطلالة جريئة نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الطب النفسي يفجر مفاجأة بشأن مدعي النبوة المتهم بذبح ابنته في أسيوط

إعلان

إعلان