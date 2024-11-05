"جمال وشياكة".. زينة تكشف عن أحدث ظهور والجمهور يغازلها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة زينة متابعيها، مقطع فيديو من أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت زينة، الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستان قصير باللون الفوشيا.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر الزمان، روعة ماشاء الله، قمرنا الغالي، ماشاء الله قمر ربنا يحفظك، الناس بتكبر وأنتي بتصغري".

يذكر أن زينة تشارك في بطولة فيلم "بنات الباشا" بجانب أحمد مجدي، ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل عددا من قضايا المرأة، ومعاناتها بشكل اجتماعي.

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