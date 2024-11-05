رئيس جامعة بنها يستقبل وفد مؤسسة زايد العليا الإماراتية لأصحاب الهمم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة عبدالله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من القيادات الأكاديمية بالجامعة، ووفد المؤسسة.

وفى كلمته وجه الدكتور ناصر الجيزاوي الشكر وفد مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم على زيارتهم لجامعة بنها، مثمنا جهود دولة الإمارات العربية الشقيقة بالمبادرات التي تطلقها لخدمة أبنائنا من ذوي الهمم ، لافتا إلي حرص الجامعة علي المشاركة في جائزة "قاموس علم النفس".

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تضم العديد من المراكز والوحدات التي تخدم المجتمع المحلي ، ومنها مركز الإرشاد النفسى لخدمة المواطنين بكلية الآداب، مشيرا إلي أن الجامعة تمتلك من القدرات البشرية ما يؤهلها للقيام بتقديم أفضل خدمة لذوي القدرات الخاصة ودعم أسرهم وتوعيتهم بالتدخل المبكر لحل المشاكل التي تواجه أطفالهم.

وأكد "الجيزاوي" أن جامعة بنها حريصة على إدماج ذوي الهمم في المجتمع وتوفير كافة الدعم لهم، مشيرا إلي إنهم لديهم طاقات إيجابية يجب استغلالها من أجل الاستمرار في عطائهم.

من جانبه وجه الأستاذ عبدالله الحميدان بالشكر لرئيس جامعة بنها وقياداتها علي حسن الاستقبال، مشيداً بالإمكانيات والخبرات التي تتمتع بها الجامعة في خدمة المجتمع، مؤكدا حرصه على مزيد من التعاون مع الجامعة علي كافة المستويات.