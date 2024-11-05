بالصور- انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق الإسكندرية الصحراوي

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الإسكندرية – محمد عامر:

شهد طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة نقل ثقيل، وإصابة قائدها بإصابات طفيفة، ما أسفر عن ارتباك حركة المرور بمنطقة العامرية.

تلقى قسم شرطة العامرية ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل أسفل الدوران الجديد أمام كافتيريا مصر بطريق الإسكندرية الصحراوي.

انتقل ضباط القسم والمرور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل ثقيل رقم "س ل ب 7169" بالطريق المشار إليه بعدما حاول قائدها تفادي سيارة جامبو معطلة بالطريق.

أسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة بإصابات طفيفة وارتباك حركة المرور، فيما دفع حي العامرية ثان بلودر لرفع السيارة النقل الثقيل و"الجامبو" المعطلة من الطريق وتسيير حركة المرور.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.