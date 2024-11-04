قبل ساعات من زفافه.. مصرع عريس بصعق كهربائي بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي عريس مصرعه، اليوم الاثنين، قبل حفل زفافه بساعات، جراء صعق كهربائي داخل منزله بإحدى قرى مركز قنا.

واتشحت قرية الفقيد الشاب "ف.ج.ش" بالسواد، حيث لقي مصرعه بصعق كهربائي خلال تصليحه لمبة داخل منزله في قرية الحجيرات بمركز قنا.

قال أحد أفراد أسرته إن جميع أهالي القرية في حالة حزن على العريس الذي فارق الحياة قبل حفل زفافه بساعات، والذي كان قد تم تحديده يوم الأربعاء بعد الغد، حيث إن الفقيد وزع دعوات فرحه واشترى بدلة حفل الزفاف ولم يلحق ارتدائها، ولقي مصرعه إثر صعق كهربائي ليحزن عليه الجميع.

وأضاف أنه عقب إصابته تم تحويله إلى مستشفى دار السلام في سوهاج، ونظرًا لخطورة حالته الصحية لفظ أنفاسه الأخيرة على فراشها قبل حفل زفافه بساعات في قنا.