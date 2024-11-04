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أمن الأقصر يكثّف جهوده للعثور على سائق سيارة سقطت بترعة ضحلة

05:25 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    البحث عن سائق سيارة سقطت بترعة ضحلة
  • عرض 5 صورة
    البحث عن سائق سيارة سقطت بترعة ضحلة
  • عرض 5 صورة
    البحث عن سائق سيارة سقطت بترعة ضحلة
  • عرض 5 صورة
    البحث عن سائق سيارة سقطت بترعة ضحلة
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الأقصر - محمد محروس:

تكثّف أجهزة الأمن في محافظة الأقصر جهودها لكشف ملابسات العثور على سيارة سقطت في ترعة السيول بقرية حاجر الصبعية، دون العثور على سائقها.

كان مدير أمن الأقصر تلقى إخطارًا بسيارة ملاكي حمراء اللون تحمل لوحات رقم "أ ر ق 3832"، علقت بمياه ترعة السيول على طريق المسار السياحي دائرة مركز القرنة.

تبين من المعلومات الأولية أن الأهالي لم يعثروا على أي شخص في محيط مكان الواقعة، كما أفادت التحريات أن الترعة ضحلة ومياهها لا تكفي لغرق أي شخص.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة إلى موقع الحادث، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

البحث عن سائق سيارة سقوط سيارة في ترعة سيارة ملاكي حمراء محافظة الأقصر
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