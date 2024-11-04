محافظ القليوبية يتابع مستجدات موقف أعمال رد الشئ لأصله بالمراكز والمدن

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي شركات المرافق والمسئولين المعنيين بقطاع الطرق، وذلك لمتابعة سير العمل في خطة "الشيء لأصله" لتطوير شبكة الطرق بالمحافظة، والتي تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه.

وشدد محافظ القليوبية، على المتابعة الدورية لهذا الملف، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتحصيل المستحقات من كل شركة، وفقًا للمواعيد التي تم الاتفاق عليها، مؤكدا أن يتم تحصيل قيمة تلك الأعمال للشوارع الداخلية من قبل الوحدات المحلية على أن تقوم كل وحدة بإعداد تصور ومقايسات للعمليات المقرر تنفيذها لتنفيذ أعمال رد الشئ لأصله في أسرع وقت لصيانة الشوارع التي تعرضت لنواتج حفر وتطويرها بما يحقق استعادة المظهر الحضارى لها مشددا علي ضرورة عدم صرف المبالغ التي يتم تحصيلها من خطه الشيء لأصله إلا في نفس الطريق التي تم الحفر به.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية هذه الخطة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الحركة المرورية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وخاصة شبكة الطرق، وذلك تلبيةً لتطلعات المواطنين وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وشدد عطية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ اعادة رصف الشوارع التي تم الحفر بها، مع مراعاة الجودة العالية في التنفيذ، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور سكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومسئولي شركات المرافق الكهرباء والغاز والتليفونات والصرف الصحي والمياه.