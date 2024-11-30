سوهو سكوير يتلألأ.. شرم الشيخ تبدأ احتفالات الكريسماس وسط أجواء عالمية

جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلقت فعاليات المهرجان السنوي لإضاءة ميدان سوهو سكوير بمدينة شرم الشيخ للإعلان عن بدء احتفالات "الكريسماس" رأس السنة الميلادية، وسط أجواء مبهجة بحضور شريف فتحي، وزير السياحة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وآلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وحرص وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء، على الاحتفال وسط السائحين، وإطلاق الأضواء في سماء الميدان.

وتضمنت فعاليات المهرجان فقرات استعراضية، وغنائية، بحضور فريق كشافة كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، وطلاب المدارس لتقديم استعراضات خاصة بهم، وجرى إطفاء جميع أنوار الميدان في تمام الساعة الثانية عشر إلا دقيقة في منتصف الليل، ثم إضاءتها مع بداية الساعة الواحدة في صباح يوم جديد وسط تعالي أصوات الحضور، تليها استعراض النافورة الراقصة، وفقرات استعراضية غنائية لأشهر الفرق العالمية.

وقال وزير السياحة، إن هذا الحدث يعد ذو أهمية وتأثير كبير على السياحة بجنوب سيناء بشكل خاص وفي مصر بشكل عام، كونه يعبر عن الاستقرار والأمن بمدينة شرم الشيخ، ويشهد إقبال كبير من السائحين من مختلف جنسيات العالم، مشيرًا إلى أن إقبال آلاف السائحين عليه يؤكد أهميته عالميًا، لحرصهم على حضوره باعتباره حدث ضخم.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن هذا المهرجان السنوي العالمي يشهده آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم، الذين يأتون لزيارة شرم الشيخ في هذا التوقيت من كل عام للاستمتاع بالأجواء المبهجة التي يتميز بها قطاع سهو سكوير، مؤكدًا أن جميع منتجعات جنوب سيناء السياحية تستعد لأعياد الكريسماس، بإضاءة أشجار الكريسماس وبابا نويل، والأشكال المضيئة المختلفة التي تعبر عن العام الجديد في الشوارع المؤدية إليها وحدائقها وداخلها، إضافة إلى إعداد البرامج الترفيهية والاستعراضية والغنائية المختلفة.

وأشار إلى أن قطاع سوهو سكوير يعد أيقونة السياحة بالمدينة، ومن أهم القطاعات الجاذبة للسياح من مختلف الجنسيات، كونه يعتمد على نظم عالمية في الإضاءة، والحفلات، والخدمات التي تقدم لرواده على مدار العام.

ومن جانبه، قال رامي رزق الله، مسئول قطاع سوهو سكوير، إن هذا القطاع يعد منطقة جذب سياحي عالمية، ويحرص السائحون على المشاركة في هذه الليلة الساحرة للاستمتاع بأجواء كرنفالية مرصعة بالأنوار المبهجة في كل مكان، والألعاب النارية، والاستعراضات التي تقام على المسرح، والأشكال الكرتونية التي تتجول داخل الميدان لإضفاء الفرحة على الأطفال.

وأكد أنه تقام هذه الاحتفالية للعام السابع عشر على التوالي في الميدان، وكل عام تختلف الأجواء عن العام السابق، لذا يحرص السائحين من مختلف الجنسيات على حضور هذا الحدث الضخم للتعرف على كل ما هو جديد، مشيرًا إلى أن مهرجان الإضاءة السنوي ينطلق من هذا الميدان استعدادًا لاحتفالات الكريسماس في نفس الميعاد، وتستمر الاحتفالات من اليوم حتى نهاية شهر ديسمبر وبداية العام الجديد.







