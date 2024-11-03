رجعت الشتوية.. هطول أمطار على أحياء الإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية والساحل الشمالي، مساء اليوم الأحد، لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية والصيد.

وشهدت شوارع الإسكندرية سيولة مرورية، دون أي تراكم لمياه الأمطار، فيما انتظمت أعمال الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات والسفن بميناءي الإسكندرية والدخيلة دون تأثير للأمطار.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت استمرار حالة عدم استقرار في شمال البلاد وانخفاض في درجات الحرارة، وتقدم السحب الركامية مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم نشر سيارات ومعدات الشفط ورفع حالة الطوارئ والاستعداد بالشركة، تزامنًا مع موجة الطقس السيئ.

وقال نافع أنه جرى إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، وذلك بمجرد تلقي بيان الأرصاد الجوية.

وشدد رئيس شركة الصرف الصحي، على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها.