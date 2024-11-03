تأجيل محاكمة المدرب المتسبب في وفاة طفل داخل حمام سباحة بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

قررت محكمة جنح كفر الزيات بمحافظة الغربية، في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، تحديد جلسة 24 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم، لاتهام مدرب سباحة بأحد الأكاديميات بالإهمال، مما تسبب في وفاة الطفل محمد صبحي، 8 سنوات، داخل حمام سباحة في إحدى المدارس الخاصة.

جاء ذلك القرار برئاسة المستشار محمد هتيت، رئيس محكمة جنح كفرالزيات، بعد تداول أوراق القضية، وسماع المرافعات، وطلبات الدفاع.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الحالي، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف بلاغاً من الأهالي، يفيد بغرق طفل داخل حمام سباحة خاص بإحدى المدارس الخاصة، الكائنة على طريق قرية الدلجمون بدائرة مركز شرطة كفر الزيات.

وكشفت التحريات الأولية، أن الطفل يدعى محمد صبحي ويبلغ من العمر 8 سنوات، ومقيد بالصف الثالث الابتدائي، ومشترك في النشاط الصيفي، المقام داخل إحدي المدارس الخاصة، وكان يذهب من أجل تعلم السباحة، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة، غرقا داخل حمام السباحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.