تداول 12 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

رست 10 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وحققت تداول 12000 طن بضائع عامة، وذلك بمينائي سفاجا بالبحر الأحمر ونويبع بجنوب سيناء.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع و307 شاحنات و85 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع و370 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم الأحد، لاستقبال السفينة دليلة، بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS، واستقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينة دليلة.

وشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع، و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا أور وآيلة، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1325 راكبا بموانيها.