"اللعبة طارت".. اتهام مدرسة بالسويس بالتسبب في إصابات خطيرة لـ 3 تلاميذ

السويس- حسام الدين أحمد:



تحولت فعالية ترفيهية نظمتها إحدى المدارس الدولية في السويس إلى مأساة، بعدما أصيب ثلاثة أطفال بإصابات خطيرة نتيجة غياب إجراءات السلامة، ما دفع أولياء الأمور لتحرير محاضر رسمية ضد المدرسة واتهامها بالإهمال.

الدكتور محمد جمال، والد الطفل ياسين، كشف في تصريحات لمصراوي، أن ابنه المقيد بالصف الثالث الابتدائي، تعرض لإصابة خطيرة أثناء مشاركته في لعبة تزحلق هوائية، حيث ارتفعت اللعبة بفعل الرياح وسقط الأطفال من ارتفاع كبير. وأضاف أن الأطباء أكدوا إصابة ياسين بكسر مضاعف في الكتف الأيسر، ما يستدعي تدخلًا جراحيًا.

وأضاف أنه فور وصوله إلى المستشفى، أخبره الأطباء بأن ياسين يعاني من كسر مضاعف في أعلى عظمة العضد بالكتف الأيسر، وأن الجبيرة وحدها لن تكون كافية لعلاجه، مما يستدعي إجراء تدخل جراحي لضمان شفائه.

وأوضح أن ابنه لم يكن المصاب الوحيد، حيث أصيبت طفلة تدعى إيلينا بجرح في الفك السفلي تطلب خياطة، مع اشتباه بشرخ في عظام الفك. كما أصيب الطفل محمد كريم بكدمة في الركبة، استدعت تركيب جبيرة.

الواقعة أثارت غضب أولياء الأمور، لا سيما أنها ليست الأولى من نوعها هذا العام. قبل أسبوعين فقط، شهدت المدرسة مشاجرة بين طلاب الصف الثالث الابتدائي وطلاب الإعدادية أثناء فترة اللعب، بسبب غياب الإشراف، ما أدى إلى إصابات وجروح بين الأطفال.

وكشف والد الطفل المصاب أنه حرر محضرًا رسميًا حمل رقم 12671 لسنة 2024 جنح فيصل، واتهم إدارة المدرسة بالإهمال الجسيم. في المقابل، باشرت نيابة فيصل والجناين التحقيقات، واستدعت أولياء الأمور لسماع أقوالهم بشأن الحادث.

ويطالب الأهالي بمحاسبة المسؤولين عن هذه الحوادث المتكررة واتخاذ إجراءات حازمة لضمان سلامة الأطفال داخل المدرسة.





