بالصور ـ محافظ أسيوط يتفقد مشروع تدوير مخلفات الموز

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مشروع تدوير مخلفات أشجار الموز بقرية اللوقا في مركز ومدينة ساحل سليم، والذي يتم تنفيذه ضمن مشروع ريادة الأعمال الاجتماعية للتمكين الاقتصادي في صعيد مصر.

يهدف المشروع إلى الاستفادة من مخلفات أشجار الموز وتوفير فرص عمل للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز خطط التنمية المستدامة وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة عبد اللطيف فضالة، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ونفيسة عبد السلام، مسؤولة المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ مراحل إعادة تدوير مخلفات أشجار الموز لإنتاج السماد السائل المعروف بالسماد الذكي الأورجانيك، والذي يعد بديلاً للأسمدة الأزوتية واليوريا والنترات؛ واستمع إلى شرح من مسؤول المشروع حول إنتاج الكمبوست الذي يوفر العناصر الكبرى والصغرى اللازمة لنمو النباتات، ويزيد من قدرة التربة على إذابة العناصر الغذائية للنبات، كما تفقد صناعة الألياف المستخدمة في صناعة الورق والمنسوجات وأدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد.

وأوضح أبو النصر، أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على البيئة من خلال تدوير مخلفات أشجار الموز والاستفادة منها، وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات، وزيادة دخل المزارعين، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، كما يهدف المشروع إلى تمكين عدد كبير من مزارعي الموز من الاستفادة من تدوير مخلفات أشجار الموز، وبناء قدرات النساء للعمل في المجتمع.

وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام مثل هذه المشروعات لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحفاظ على البيئة، مما سينعكس إيجابًا على قضايا الأمن الغذائي وتغير المناخ. وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات والمديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتشجيع وتطوير مثل هذه المشروعات التي لها مردود صحي واقتصادي للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والتقليل من آثار التغيرات المناخية، مما يساهم في خدمة قطاع الزراعة والمزارعين.