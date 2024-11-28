مغامرة لا تُنسى.. قطار الشباب يُنعش السياحة الداخلية في أسوان (صور)

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أسوان - إيهاب عمران:

أطلقت وزارة الشباب والرياضة أولى أفواج "قطار الشباب" للأقصر وأسوان، ضمن برنامج "اعرف بلدك" لتعزيز السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية في المدينتين.

يشارك في هذه الرحلات 500 شاب وفتاة من ذوي الهمم من مختلف المحافظات، حيث تمتد الرحلات من 22 نوفمبر 2024 وحتى 27 فبراير 2025.

أفادت أفراح سيد، وكيلة مديرية الشباب والرياضة بأسوان، أن الرحلات تهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني لدى الشباب، من خلال اكتشاف تاريخ مصر العريق وجمال معالمها السياحية في مدن مثل الأقصر وأسوان.

وشمل البرنامج زيارة معابد فيلة والسد العالي، جزيرة النباتات، والقرية النوبية، إضافة إلى متحف النيل ومتحف النوبة، مع جولات حرة في السوق السياحي ليلًا.

استقبلت أسوان هذا الأسبوع أول فوج من ذوي الهمم، الذي قضى 3 أيام في المدينة قبل التوجه إلى الأقصر.

وأضافت أفراح سيد أن كل فوج يرافقه 3 مشرفين من مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بالإضافة إلى مشرفين من وزارة الشباب بالقاهرة.

وأعرب محمد صلاح، أحد الشباب المشاركين في الرحلة، عن سعادته بتحقيق حلمه بزيارة الأقصر وأسوان، وهو حلم كان بعيد المنال بسبب إعاقته.

وأشار إلى استمتاعه بالرحلة التي تخللتها فعاليات فنية بالغناء أثناء الرحلة، وزيارات لمواقع تاريخية مثل معابد الأقصر والكرنك، معبدي فيلة والسد العالي، وكذلك زيارة القرية النوبية. وقال: "لن أنسى هذه الرحلة طوال حياتي".