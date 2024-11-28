فوز "طلاب من أجل مصر" بمقاعد اتحاد طلاب جامعة المنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت جامعة المنصورة اليوم الخميس نتائج انتخابات اتحاد طلاب الجامعة، التي أسفرت عن فوز قائمة "طلاب من أجل مصر" بجميع المناصب. جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات.

كما حضر إعلان النتائج أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وهم: الدكتور تامر صالح، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وسعد عبد الوهاب، أمين الجامعة، والدكتور وليد طنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبري سرايا، منسق الأنشطة الطلابية، وأحمد العشري، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

فوز "طلاب من أجل مصر"

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتور محمود الجعيدي عن فوز جميع أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بمقاعد الاتحاد، بما في ذلك منصب رئيس الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد، وأمناء اللجان وأمناء مساعديهم.

وشهدت النتائج فوز الطالب علي إسماعيل محمد إسماعيل، بالفرقة الخامسة بكلية الهندسة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، بالإضافة إلى فوز الطالب أحمد محمد صلاح، بالفرقة الرابعة بكلية العلوم، بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

تهنئة وتقدير من رئيس الجامعة

وجه الدكتور شريف خاطر الشكر لقطاع التعليم والطلاب وفريق أسرة رعاية الطلاب في الجامعة والكليات على جهودهم طوال فترة الانتخابات. كما أعرب عن تقديره للجنة العليا المشرفة على الانتخابات وللجان الفرعية، مؤكداً متابعته المستمرة للعملية الانتخابية لضمان سيرها بشفافية ونزاهة وفقًا للقواعد المعتمدة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية توسيع دور الاتحاد الطلابي، وتحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة المختلفة، لصقل مواهبهم وتعزيز روح التنافس بينهم. وفي ختام كلمته، قدم التهنئة لرئيس الاتحاد والنائب وأمناء اللجان، متمنياً لهم عامًا دراسيًا متميزًا مليئًا بالأنشطة.