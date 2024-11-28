إشهار 22 ناديًا رياضًا جديدًا في الإسكندرية بعد دمج استمر 9 سنوات

الإسكندرية - محمد البدري:



وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على إشهار 22 ناديًا جديدًا في الإسكندرية، ليصل إجمالي الهيئات الشبابية والرياضية التي تم إشهارها خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 43 هيئة.

أعلن ذلك الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الخميس، وقالت إن هذا القرار جاء بعد دمج تلك الأندية منذ أكثر من تسع سنوات بقرار رقم 918 لسنة 2015.



وأضافت الشريف أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتوسيع قاعدة المشاركة وفتح آفاق جديدة للشباب لتفريغ طاقاتهم في مختلف المجالات الرياضية والشبابية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تفتقر إلى هذه الأنشطة.

وأصدرت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية قرارات الإشهار لأندية "نادي تحرير الحضرة، نادي السباعية، نادي المصري، نادي الجعافرة، نادي السماحة، نادي الشعلة، نادي طلبة المدارس، نادي الغزالي، نادي الحديث، نادي الأنفوشي، نادي شباب النيل، نادي النسر الفضي، نادي التعاون، نادي شباب الهلال، نادي رأس التين، نادي سيدي جابر، نادي شباب المندرة، نادي الورديان، نادي وادي النيل، نادي شباب مدينة النصر، نادي أبناء السواحل، ونادي نجوم تفتيش السيوف."

واستقبلت الدكتورة صفاء الشريف اليوم الخميس رؤساء مجالس إدارات الأندية المشار إليها في ديوان عام المديرية، وقدمت لهم التهنئة بقرارات الإشهار ونقلت تحيات الدكتور أشرف صبحي والفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية.

وأكدت في كلمتها أن إشهار هذه الأندية يمثل مرحلة فارقة بعد فترة انتظار قاربت التسع سنوات، مشيرة إلى أن هذا الإشهار كان على رأس أولوياتها منذ اللحظة الأولى.

وأشارت إلى أن مديرية الشباب والرياضة قد قامت خلال السنوات القليلة الماضية بإشهار 18 مركز شباب و3 أندية شركات و22 ناديًا، ليصبح إجمالي الهيئات الشبابية والرياضية التي تم إشهارها 43 هيئة.

من جانبه، وجه عبد الجيد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة نادي السماحة، الشكر للدكتور أشرف صبحي والفريق أحمد خالد حسن على إعادة الروح لهذه الأندية، كما شكر الدكتورة صفاء الشريف على جهودها خلال السنوات الماضية.