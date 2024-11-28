محافظ الإسماعيلية يتفقد جاهزية المعدات لمواجهة موسم الأمطار

قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، بتفقد اصطفاف معدات وسيارات الوحدات المحلية بمركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة، بالإضافة إلى معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، هيئة الإسعاف، التضامن الاجتماعي، إدارة مرور الإسماعيلية، وإدارة الحماية المدنية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لمواجهة موسم الأمطار والطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

حضور مكثف من القيادات التنفيذية

رافق المحافظ في جولته اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ، والدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للأحياء ومركز الإسماعيلية، ومسؤولي الطرق والنقل والتضامن الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي.

تفقد المعدات وفرق العمل

اطمأن المحافظ على جاهزية المعدات، بما يشمل سيارات الشفط، الجرارات، اللوادر، وفرق العمل المدربة، مؤكدًا على ضرورة صلاحيتها للتعامل الفوري مع أي طوارئ. كما استمع إلى شرح معاون المحافظ حول خطة الطوارئ الشاملة التي يتم تنفيذها فور حدوث أي طارئ نتيجة الأمطار الغزيرة أو الطقس السيئ.

محاكاة لسيناريو سقوط الأمطار

شهد المحافظ نموذج محاكاة لسيناريو سقوط الأمطار الغزيرة في الشارع التجاري أمام مبنى المحافظة، حيث تم ضخ المياه بواسطة عربات المياه التابعة لمركز الإسماعيلية والأحياء، ثم شفط تجمعات المياه خلال 15 دقيقة بواسطة معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل.

توجيهات المحافظ

شدد المحافظ على أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية لضمان استجابة فعالة وسريعة خلال أي تقلبات جوية، مع التأكد من جاهزية البنية التحتية، بما في ذلك مصارف مياه الأمطار ومخرات السيول، لضمان خلوها من العوائق التي قد تعرقل تصريف المياه.

وأشار إلى استمرار جهود المحافظة لتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة التحديات المحتملة، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.