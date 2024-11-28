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بالصور- غلق وتشميع ملهى و27 محلًا في أسوان لمخالفتها القانون

01:40 م الخميس 28 نوفمبر 2024
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أسوان - إيهاب عمران:

شهدت مدينة أسوان حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع أحد الملاهي و27 محلًا تجاريًا في نطاق حي جنوب، وذلك لمخالفتها القوانين المتعلقة بالتراخيص وعدم سداد المستحقات المالية للدولة.

قاد الحملة اللواء محمد ممدوح، مساعد مدير الأمن، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان، بمشاركة نواب رئيس المدينة، ورئيس حي جنوب، وشرطة المرافق، بالإضافة إلى العاملين والفنيين بالوحدة المحلية.

وأكد المسؤولون استمرار الحملات لضبط المخالفات والتصدي للتجاوزات في المدينة.

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