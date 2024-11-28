مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

كتب-محمد فتحي:

لقي 6 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في أسيوط.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي ووقوع ضحايا ومصابين.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، برفقة سيارات الإسعاف، وذلك لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة.