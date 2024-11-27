بعد رياح 3 أيام.. طقس معتدل وأجواء دافئة تسود مدن جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

يسود محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، طقس معتدل وأجواء دافئة نهارا على كافة المدن، بعد أن شهدت رياح شديدة محملة بالرمال على مدار الثلاث أيام الماضية.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن كافة مدن المحافظة يسودها طقس معتدل نهارا بارد ليلا وفي الصباح الباكر، فيما عدا مدينة سانت كاترين التي تتعرض للصقيع ليلا لانخفاض درجة الحرارة بها إلى 6 درجات مئوية بعد منتصف الليل وحتى سطوع الشمس.

وأوضح البيان، أن المحافظة في حالة تأهب واستعداد مستمر تحسبا لحدوث أي تغيرات مفاجئة، كما يجري التنسيق بشكل دائم مع رؤساء المدن بالمرور الدوري على الطرق الساحلية والدولية الواقعة في نطاق كل مدينة، ومخرات السيول، البحيرات الصناعية التي جرى إنشاؤها للحماية من أخطار السيول، للتأكد من جاهزيتها ورفع أي تراكمات من الأحجار او الرمال بها.

كما أكد البيان أن سرعة الرياح تراجعت إلى 30 كيلو متر في الساعة بعد أن كانت وصلن خلال الثلاث أيام الماضية إلى 47 كيلو في الساعة ومحملة بالرمال التي كانت تحجب الرؤية بشكل جزئي في بعض المناطق.

ولفت إلى أن جميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، واتجاه الرياح بالبحر شمالية غربية، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 حتى 2,75 متر، مشيرًا إلى أن حركة المرور على الطرق تسير بشكل طبيعي.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 22 والصغرى 15، وفي مدينة رأس سدر العظمى 21 والصغرى 13، وفي مدينة طابا العظمى 21 والصغرى 15، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 17 و الصغرى 6، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 23 والصغرى 16 درجة.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقس معتدل نهارا مع نشاط الرياح.