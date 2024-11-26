نزاع على أرض.. إحالة أوراق متهمين بقتل 4 أشخاص بأسيوط للمفتي

أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق شخصين إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وأمرت بضبط وإحضار شخص ثالث، وذلك بتهمة قتل أربعة أشخاص بينهم محاميان، بسبب خلافات على قطعة أرض بالظهير الصحراوي الغربي بمركز القوصية؛ وحددت المحكمة جلسة الرابع من ديسمبر للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوسداح نائب رئيس المحكمة وخالد عثمان محمد عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.

وناقشت هيئة المحكمة ودفاع المتهمين الدكتور جورج طلعت سعيد رئيس قسم الطب الشرعي بأسيوط حول نتائج تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم التي وردت بتقرير الطب الشرعي .

قال الدكتور جورج طلعت سعيد رئيس قسم الطب الشرعي بأسيوط إن الإصابات التي حدثت للمجني عليهم تجوز حدوثها من سلاح أو أكثر من سلاح وفي حالة تعدد الإصابات يتخذ جسد المجني عليه أوضاع عدة ولا يظل ثابتا على وضع واحد وبناء عليه انتهى الرأي أنه يجوز حدوث إصابة نارية وفق ما جاء بمذكرة النيابة العامة .

واستمعت المحكمة إلى مرافعة حسانين الأطرش دفاع أحد المتهمين حيث دفع بعدم توافر سبق الإصرار وعدم تفكير وتدبير للواقعة حيث أن بلاغ الدعوى قيد بان الواقعة شجار وليد للحظة لم يتوافر له سبق الإصرار ولا يوجد قول واحد في أوراق القضية يقول أن المتهمين جميعا ترصدوا في مكان أيقنوا تواجد المجني عليه فيه جميعا أو انتظروهم ولكن ما حدث أنه ذاع خبر بتواجد المجني عليهم بقطعة الأرض فقام المتهم الأول بالتوجه إلى الأرض وحدث ما حدث وقـ.ـتل المتهم الرئيسي خلال محاولة القبض عليه .

وأضاف دفاع المتهمين أن المتهم الرئيسي قـتل أثناء محاولة القبض عليه ولكن موكلي المتهم الأول في أوراق القضية لم تتوافر ضده أي قرائن ولكن محضر التحري قال انه كان متواجدا دون أن يذكر دوره في الواقعة .

وتابع: إن المتحري نسب إلى موكلي أنه كان متواجدا ومعه سلاحا لكن لم يذكر في تحرياته أنه قام بالضرب أو المساندة ولكن بعد 5 ساعات من الواقعة كان شهود الإثبات أعدوا شهادتهم ظهروا مرة واحدة وزعموا أنهم كانوا متواجدين في موقع الحادث .. أين كانوا شهود الإثبات خلال الخمس ساعات من وقت الواقعة ؟ وشهادتهم لم تقدم دور موكلي في الواقعة بل قالوا إن المتهم الرئيسي الذي قـتل خلال القبض عليه كان معه اثنين ملثمين دون ذكر اسم موكلي.

تعود وقائع القضية رقم 23685 لسنة 2024 جنايات مركز القوصية إلى ورود بلاغا لمركز الشرطة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية كثيفة بالظهير الصحراوي الغربي ناحية قرية منشأة خشبة بين عائلتي "الغولة وأبوالقاسم" وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مقتل "محمد ميلاد محمد أبوالقاسم" 36 عاما، محام، و"الحسيني أشرف ميلاد محمد أبوالقاسم" 35 عاما، محام، و"علي جابر علي أبوالقاسم" 34 عاما، و"محمد صفوت محمود أبوالقاسم" 32 عاما، منتمين لعائلة " أبوالقاسم " مقيمين جميعا قرية منشأة خشبة.

وتوصلت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "علي. أ. م" 23 عاما، و"صلاح . م . ح " 40 عاما، و " خالد . و . س " 25 عاما ، منتمين إلى عائلة " الغول "مقيمين قرية المنشاة الكبرى وأشارت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهمين والمجني عليهم بسبب قطعة ارض خاصة بالمجني عليهم " أملاك دولة " بالظهير الصحراوي الغربي.