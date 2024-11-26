تطهير المخرات وتجهيز فرق الإنقاذ.. المنيا تستعد لفصل الشتاء

المنيا- جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف أعمال تطهير مخرات السيول بشكل دوري ومستمر، ورفع أي مخلفات أو عوائق تعيق جريان المياه، لضمان الجاهزية التامة لمواجهة أي طوارئ قد تنجم عن التقلبات الجوية.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تضم 34 مخرًا للسيول، تتنوع بين مخرات طبيعية وصناعية، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا لحماية القرى والمدن من خطر السيول، مشدداً على أهمية القيام بعمليات الصيانة الدورية لتلك المخرات، لضمان كفاءتها في تصريف المياه ومنع تجمعها أو تسببها في أضرار للبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بمتابعة الأعمال ميدانيًا والتنسيق مع الجهات المعنية، مثل الري والحماية المدنية، للتأكد من تنفيذ أعمال التطهير بانتظام ووفقًا للخطط الموضوعة، مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية، بما في ذلك صيانة المعدات والآلات المستخدمة في إدارة الأزمات، ووضع خطط استباقية للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأشار كدواني إلى أن المحافظة تحرص على التعاون مع الأجهزة التنفيذية للتأكد من رفع كفاءة مخرات السيول وتوفير فرق عمل جاهزة للتدخل السريع عند الحاجة، وأن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بجميع المراكز تعمل على مدار الساعة لمتابعة الحالة الجوية وأي مستجدات تتعلق بالسيول أو الأمطار.

وأكد المحافظ على أهمية رفع وعي المواطنين بالمخاطر المحتملة، داعيًا الجميع إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بالتعليمات الصادرة لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.