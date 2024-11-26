بالصور - محافظ أسيوط يتفقد الكلية التكنولوجية

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة سير العملية التعليمية ضمن جولاته الميدانية لمراقبة القطاعات المختلفة والاطمئنان على سير العمل بها.

رافقه في الجولة الدكتور أحمد سعد علي، عميد الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

شملت الجولة تفقد المحافظ ومرافقيه لبعض الأقسام بالمبنى الرئيسي للكلية، الذي يتكون من خمسة طوابق، منها الورش ومعامل قسم تكنولوجيا الميكانيكا، ومعمل الهيدروليك والنيوماتك، ومعمل المناولة الآلية، وورشة تشكيل المعادن، وورشة CNC، وورشة الماكينات، وورشة التصنيع الرقمي، وورشة اللحام، ومعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومعمل الإلكترونيات الصناعية. يتم تدريب الطلاب في هذه الأقسام على المهارات العملية والنظرية الحديثة في تكنولوجيا الميكانيكا، وتصميم وتصنيع المعدات الإلكترونية، وصيانتها، وتطوير التقنيات الميكانيكية الحديثة.

أشاد المحافظ بهذا الصرح الكبير وما يتمتع به من إمكانيات، موضحاً أن الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط تعد نموذجاً رائداً للتعليم الفني والتكنولوجي، وتخدم القطاعات الصناعية المختلفة. تهدف الكلية إلى إعداد خريجين تكنولوجيين متميزين يمتلكون قدرات خاصة تخدم سوق العمل، ويكونون قادرين على تحقيق المنافسة والكفاءة في السوقين المحلي والدولي، مما يسهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأكد المحافظ على أهمية تضافر الجهود والتعاون في المجالات المختلفة، وتفعيل الدور الإيجابي للمشاركة المجتمعية، والمساهمة في المبادرات الرئاسية.

ووجه أبو النصر بضرورة إبرام بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية، بمشاركة محافظة أسيوط، في مجال إعادة تدوير الرواكد والخردة والاستفادة منها واستغلالها الأمثل لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتنمية الموارد الذاتية بهذه القطاعات.