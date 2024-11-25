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كشف غموض العثور على جثة فتاة بمياه النيل في القليوبية

06:53 م الإثنين 25 نوفمبر 2024

كشف غموض العثور على جثة فتاة بمياه النيل

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف غموض العثور على جثة فتاة طافية بمياه نهر النيل في دائرة مركز شرطة كفر شكر. وتبين أن والد الفتاة وشقيقها قاما بقتلها بسبب ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، وألقيا جثتها في النهر.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها ترتدي ملابسها، طافية على سطح مياه نهر النيل أمام منطقة شبكة كهرباء كفر شكر.

أسفرت التحريات عن أن الجثة تعود لفتاة ترتدي جلبابًا نبيتي اللون ممزقًا من فتحة الصدر، وحول رقبتها شال يظهر آثار خنق، بالإضافة إلى طعن بالرقبة.

وكشفت التحريات أن والد المجني عليها وشقيقها هما المتورطان في الجريمة، إذ أقدما على قتلها خنقًا وطعنًا ثم ألقيا جثتها في مياه النيل، مبررين ذلك بدافع "الدفاع عن الشرف".

عقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة. وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية للتحقيق، حيث أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة بعد انتهاء أعمال التشريح.

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