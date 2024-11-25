بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح سوق اليوم الواحد بحي غرب شبين الكوم

المنوفية- أحمد الباهي:

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ثان أسواق اليوم الواحد "معرض دائم"، خلف الاستاد متفرع من شارع سميح مبارك بنطاق حي غرب شبين الكوم، لبيع السلع الغذائية والأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار لرفع العبء عن كاهلهم، جاء ذلك بحضور المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم، الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور هاني شمس الدين مدير عام إدارة المجازر.

وتجول المحافظ أقسام المعرض الدائم والذى يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات والسلع الغذائية والأساسية "الأرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، أسماك، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات" بالإضافة إلى الأدوات المنزلية وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة " واطلع المحافظ بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة ومدى توافرها بكميات وفيرة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين وسد احتياجاتهم، حيث يباع كرتونة البيض الأبيض 125جنيه، البيض الأحمر الوسط 140 جنيه، كرتونة البيض المشكل 145 جنيه، اللحمة الكبيرة 250 جنيه، اللحمة الصغيرة 330 جنيه.

وخلال تفقده، أكد محافظ المنوفية على التنسيق مع الغرفة التجارية للتوسع في إقامة المزيد من المعارض والأسواق التجارية والمنافذ الثابتة والمتحركة بنطاق المراكز والمدن وامدادها بالسلع بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية، موجهًا الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بأخذ عينات من السلع المعروضة ومقارنتها بأسعار السوق الخارجي لمنع التلاعب بحقوق المواطنين مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية.

فيما أشار المحافظ إلى أن تنظيم مثل هذه الأسواق يعد خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسعار والرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع، وإلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك لتقليل التكلفة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.