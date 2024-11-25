ضبط صاحب كلب شرس عقر شاباً في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، كلبا وصاحبه بعد عقره شابا تصدي له عند محاولته عقر عدة فتيات في أحد شوارع منطقة الشئون التابعة لدائرة بندر قنا.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا بإصابة شاب عقره كلب مسعور في منطقة الشئون التابعة لدائرة القسم.

وتبين أن المصاب يبلغ من العمر 35 عامًا، عقره كلب عندما حاول التصدي لهجومه على مجموعة فتيات، وذلك بعد هروبه من صاحبه عندما كان يتمشى به في أحد شوارع منطقة الشئون.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى والقبض على الكلب وصاحبه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.