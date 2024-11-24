مقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مقتله في مشاجرة بالأسلحة النارية مع آخر، بعد أن دارت بينهما مشادة كلامية في دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بسرعة ضبط المتهم وتقديمه.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث قسم الخصوص، بورود بلاغ عن مشاجرة أسفرت عن مصرع شخص بطلق ناري في دائرة القسم.

وكشفت التحريات، بقيادة المقدم محمد شديد، عن وقوع مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بسبب خلافات بينهما، أقدم على إثرها المتهم على إصابة المجني عليه بطلق ناري قبل أن يفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، وبقيادة الرائد محمد يحيى والنقيب يوسف توفيق والنقيب أحمد الخولي، معاونِي رئيس المباحث، جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.