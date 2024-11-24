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الكشف عن هوية جثة شاب ملقاة أمام شركة كهرباء الفرافرة في الوادي الجديد

01:20 م الأحد 24 نوفمبر 2024

مستشفى الفرافرة المركزي

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، في الكشف عن هوية جثة شاب عثر عليها ملقاة على الأرض بمدينة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الفرافرة التخصصي.

وتبين العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب في العقد الثلاثيني وملقاة على الأرض أمام مقر شركة كهرباء الفرافرة، وجرى نقلها لمستشفى الفرافرة المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وانتقلت مباحث قسم الفرافرة لموقع العثور على الجثة، وجرى معاينته وكثفت مباحث الفرافرة من جهودها ونجحت في الكشف عن هوية المتوفى وهو " أبو الوفا.ع .أ"، 30 عاما ومقيم قرية عمر بن الخطاب التابعة للوحدة المحلية لقرى أبو هريرة بمركز الفرافرة، وجارِ الكشف عن ملابسات الواقعة وتفاصيلها بمعرفة مباحث الفرافرة، بعد تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شركة كهرباء الفرافرة الوادي الجديد الكشف عن هوية جثة شاب
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