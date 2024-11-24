ماراثون لطلاب مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بالأقصر -صور

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية وآخر للجري بالملابس الفرعونية والإسلامية والقبطية والصعيدية والتراثية، الذي دشنته مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بإدارة إسنا التعليمية، من أمام المدرسة وصولا إلى معبد خنوم بمدينة إسنا على المسار السياحي والعودة مرة أخرى لنقطة الانطلاق بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من طلاب المدرسة وأولياء الأمور، وذلك تفعيلا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

شارك في الماراثون، الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المدينة، و أحمد الصراف مدير إدارة إسنا التعليمة، صباح حلمي مديرة مدرسة الراهبات و أحمد حسن مدير منطقة آثار إسنا، وأولياء أمور طلاب مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بإسنا، وعدداً من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

وانطلق الماراثون وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث عززت قوات الأمن ورجال المرور بتواجدهما في خط سير الماراثون لحماية الطلاب وسلامتهم، وانتهى في المواعيد المقررة له.

وحرص الطلاب أثناء السير على الأقدام من أمام المدرسة مرورا بشارع البحر، على رفع أعلام مصر وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وقامت مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمركز إسنا بتكريم الحاصلين على المراكز الأولى في الماراثون وتوزيع جوائز عليهم.

و الماراثون جاء ضمن رؤية المدرسة المستقبلية لجيل سباق في الأعمال الخيرية ومتعاون ويعزز من الإيجابيات، ضمن أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لكل إنسان، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.