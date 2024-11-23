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أحدهما حاول إنقاذ الثاني.. مصرع شاب وإصابة آخر سقطا من قطار في قنا

08:27 م السبت 23 نوفمبر 2024

إسعاف

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي شاب مصرعه، وأصيب صديقه، اليوم السبت، جراء سقوطهما من القطار في قرية الشيخ عيسى التابعة لدائرة مركز قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب وإصابة آخر إثر سقوطهما من القطار في قرية الشيخ عيسى، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين مصرع شاب وإصابة صديقه محمد.س.أ، يبلغ من العمر 31 عامًا، والذي أصيب عندما حاول إنقاذ المتوفي بعدما سقطا فجأة من القطار، والاثنان من محافظة الغربية وتقرر نقلهما إلى مستشفى قنا العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب قنا مديرية أمن قنا مستشفى قنا العام
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