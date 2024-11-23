محافظ أسوان: تجهيز 123 منشأة استعدادًا لانطلاق التأمين الصحي الشامل

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشروع مستشفى كوم أمبو المركزى الجديد، والتى تشهد حاليًا التشغيل التجريبى لها بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والإنشاء الجديد لخدمة حوالى 417 ألف نسمة بمركز ومدينة كوم أمبو والقرى التابعة لها، وذلك برفقة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة.

وقال الدكتور إسماعيل كمال، إن الاهتمام بصحة المواطن تقع فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم التوجيه بتجهيز قسم الغسيل الكلوى داخل المستشفى الجديد قبل نقله من المستشفى القديم لتوفير الخدمة الطبية على أعلى مستوى للمترددين عليه، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على قدم وساق لإنهاء الأعمال الجارية داخل 112 مركزا طبيا ووحدة صحية و11 مستشفى للاستعداد الكامل للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى يناير المقبل قادم ضمن محافظات المرحلة الأولى بما يساهم بشكل مباشر فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين داخل الصروح والمنشآت الصحية التى أصبحت تمتلك كافة المقومات والعناصر من الأجهزة والكوادر البشرية لأطقم الأطباء والتمريض لتقديم الخدمة والرعاية المتكاملة لكل مواطن.

وحرص المحافظ على الاستماع لمطالب المواطنين سواء من المرضى أو المترددين على المستشفى، وأعطى توجيهاته لتلبية مطالبهم بالشكل المطلوب.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كوم أمبو المركزى الجديد يضم 65 سريرا فى المبنى الجديد والقديم على مساحة 9900 م2، منهم 18 سرير للعناية المركزة، و47 سرير داخلى، وتضم أقسام الطوارئ والأشعة وقسطرة القلب، وعناية القلب، والنساء والتوليد والحضانات والعمليات بواقع 6 غرف منها 4 كبرى و2 صغرى، والعناية المركزة، والصيدلية المركزية، والحضانات بواقع 45 حضانة، والغسيل الكلوى بواقع 36 سرير و2 عزل، والمعامل بواقع 5 معمل وبنك الدم، وأماكن لانتظار السيارات.