شتلات نباتية.. إزالة تعديات على كورنيش أبوزنيمة في جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد :

أزالت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، حالة تعد على أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بمواصلة الجهود للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي بكافة أشكالها.

وقال اللواء عماد فكري، رئيس المدينة، إنه لاحظ خلال مروره اليومي بالمدينة وجود شتلات نباتية أمام أحد المباني السكنية المطلة على الكورنيش مباشرة، وذلك في حرم الطريق العام للكورنيش، وعلى الفور جرى التنسيق مع الجهات الأمنية، لإزالة النباتات.

وأكد رئيس المدينة انه جرى إعادة الوضع كما كان عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدي، و تشكيل لجنة للمرور الدوري بكافة أحياء وقطاعات المدينة ، والقرى والوديان والتجمعات البدوية التابعة لها، للتدخل السريع في حالة رصد اي حالات تعدي، وذلك لمنع تفاقم هذه الظاهرة والحفاظ على أملاك الدولة.

وأهاب رئيس المدينة، المواطنين بعدم الإقدام على مثل تلك التعديات، حفاظاً على ممتلكات الدولة والمظهر الحضاري للمدينة، وتجنب التعرض للمسألة القانونية، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تجاوزات.