أسعار مخفضة في كوم أمبو.. محافظ أسوان يفتتح معرضًا غذائيًا ضخمًا -صور



أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، معرض متكامل للسلع الغذائية المخفضة، حيث شملت الأقسام اللحوم البلدى والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والخبز، وغيرها من المنتجات والمعروضات بجودة عالية، والذي أقيم بحرم مصنع السكر بمدينة كوم أمبو، وبتخفيضات تصل إلى 30 %.

وقال كمال، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نعمل بالتنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، وأيضاً الجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة للمواطنين.

وقدم الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا المعرض من الغرفة التجارية وإدارة مصنع سكر كوم أمبو، والقطاع الخاص، ومديرية التموين، والوحدة المحلية.

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام بنفس الأسعار الموجودة على السلع المختلفة لتحقيق المصداقية فى التخفيضات المحددة، مكلفاً بالتفتيش بصفة عشوائية والتعامل بحزم مع أى منشآت تجارية فى حالة قيامها ببيع المنتجات والسلع الأساسية بأزيد من الأسعار المقررة، مشيرا إلى عدم السماح بأى احتكار للسلع فى الأسواق والمحلات من أجل توفير الاحتياجات اليومية للمواطن الأسواني وفقاً للمواصفات المطلوبة.