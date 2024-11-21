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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بأسوان

08:49 م الخميس 21 نوفمبر 2024

أسعاف أسوان

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أسوان – إيهاب عمران:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، في مشاجرة بين الأهالي بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بين عائلتين متجاورتين بمنطقة الناصرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين العائلتين، واستخدام الطرفين العصي والشوم والأسلحة النارية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

مشاجرة بأسوان مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين منطقة الناصرية بمدينة أسوان مصرع شخصين بسبب خلافات الجيرة
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