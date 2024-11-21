محافظ المنيا يكرم 72 موظفاً بعد اجتيازهم دورة ICDL

المنيا-جمال محمد:

سلم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، 72 شهادة “ICDL” الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي معتمدة دوليًا، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومركز التدريب بالديوان العام للمحافظة، ضمن برنامج ( الموظف الرقمي ) لتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية” الهادفة إلى تنمية القدرات والكوادر البشرية وتأهيلها للتعامل مع التحول الرقمي.

أكد المحافظ، أن تعزيز المهارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعد أمرًا ضروريًا في مختلف المجالات، وأن هذه الدورات تُمنح قيمتها العلمية لمن يجتازها بنجاح، مما يميزهم عند التقديم على الوظائف المتطورة التي تعتمد على المعرفة التقنية الحديثة، لافتاً أن سوق العمل يعتمد بشكل متزايد على الكفاءات المؤهلة تقنيًا، مما يجعل التدريب الرقمي أداة أساسية لإعداد الكوادر القادرة على مواكبة متطلبات العصر.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نهلة محمد مدير مركز التدريب بالديوان العام، أنه جرى تدريب 220 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على مجموعة متنوعة من برامج الكمبيوتر والإنترنت، الشبكات، والمواقع الإلكترونية، بهدف تعزيز الكفاءة الرقمية للعاملين، والحصول على الشهادة الدولية المعتمدة.