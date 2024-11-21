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سيارة نقل تنهي حياة زوجين في حادث مروع بسوهاج

01:51 م الخميس 21 نوفمبر 2024

إسعاف أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مواطن وزوجته مصرعهما، اليوم الخميس، في حادث تصادم أثناء استقلالهما دراجة بخارية على الطريق الزراعي الغربي "سوهاج- أسيوط"، بناحية قرية مشطا التابعة لمركز شرطة طما محافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة طما، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ممدوح. س" 36 عامًا، وزوجته "سارة. ج" 30 عامًا، جثتين هامدتين.

وتبين من التحريات، أنه خلال استقلال المذكورين دراجة بخارية قيادة الأول على الطريق المشار إليه اصطدمت بهما سيارة نقل، ما نتج عنه إصابتهما التي أودت بحياتها.

وجرى إيداع الجثتين مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

حادث تصادم سوهاج النيابة العامة
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