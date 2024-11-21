بالصور.. قافلة صحية تقدم خدماتها مجانًا لأهالي قرية الشيخ حسين بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، توقيع الكشف الطبي على 1205 حالة وصرف العلاج وعمل الفحوصات اللازمة بالمجان، خلال قافلة طبية مجانية في قرية الشيخ حسين بمركز ملوي، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة".

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومين، وتم تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.



وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 219 حالة جراحة، 257 حالة أطفال، 293 باطنة، 79 نساء ، 80 أسنان، 162 جلدية ، 25 تنظيم أسرة، وعدد 90 أنف وأذن ، وإجراء 162 تحليلا متنوعا، و4 حالات موجات صوتية، و6 حالات أشعة عادية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 127 مترددا، وخلع اسنان لعدد 6 حالات وتحويل للمستشفى 10 حالات لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 172 من أهالى القرية.