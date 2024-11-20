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بالفيديو والصور- طلاب يعبرون برك الأمطار في الطريق إلى المدرسة بالإسكندرية

03:43 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    طلاب يعبرون برك الأمطار في الطريق إلى المدرسة بالإسكندرية (4)
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    طلاب يعبرون برك الأمطار في الطريق إلى المدرسة بالإسكندرية (5)
  • عرض 9 صورة
    طلاب يعبرون برك الأمطار في الطريق إلى المدرسة بالإسكندرية (3)
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    طلاب يعبرون برك الأمطار في الطريق إلى المدرسة بالإسكندرية (8)
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    طلاب يعبرون برك الأمطار في الطريق إلى المدرسة بالإسكندرية (9)
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    طلاب يعبرون برك الأمطار في الطريق إلى المدرسة بالإسكندرية (2)
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    طلاب يعبرون برك الأمطار في الطريق إلى المدرسة بالإسكندرية (6)
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    طلاب يعبرون برك الأمطار في الطريق إلى المدرسة بالإسكندرية (7)
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الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تسببت موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة مناطق في الإسكندرية في تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار في عدد من الشوارع الفرعية بغرب الإسكندرية.

ورصدت عدسة مصراوي خلال بث مباشر اليوم الأربعاء، من منطقة الورديان غرب الإسكندرية، محاولات عدد من طلاب المدارس عبور الطريق بصعوبة بعد أن غمرته مياه الأمطار خلال عودتهم من المدرسة.

وغمرت مياه الأمطار أجزاء من شوارع منطقة الورديان غرب الإسكندرية خاصة شارع الأمان المجاور لطريق ترام غرب، مما صعب مرور أهالي المنطقة بالطريق.

وكان تجدد هطول أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى غزيرة، ظهر اليوم الأربعاء، على أحياء غرب الإسكندرية، وذلك تزامنًا مع نوة "المكنسة" التي تضرب المدينة لليوم الثالث على التوالي.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والاستنفار العام بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ.

وعطلت الأمطار الدراسة، أمس الثلاثاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" وجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى جامعة الإسكندرية الأهلية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه يستمر نشر سيارات ومعدات الشفط بالشوارع وكافة المناطق الساخنة – لكسح مياه الأمطار، وضمان استمرار حركة المرور.

ووجه رئيس شركة الصرف الصحي، جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها.

برك الأمطار الإسكندرية الطقس
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