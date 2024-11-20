162 ورشة عمل للطلاب والمعلمين ضمن فعاليات "بداية" بالأقصر

الأقصر- محمد محروس:



أعلن الدكتور صفوت الجارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، تنفيذ 162 ورشة عمل للطلاب والمعلمين على مدار الأسبوع الماضي، استهدفت 79163 من المشاركين.

وأوضحت عفاف علي، المنسق العام للمبادرة بمديرية التربية والتعليم، أنه تم تنفيذ عدد (150) ورشة عمل للطلاب عن حول التغذية السليمة والطعام الصحي، ومشروعات ريادة الأعمال، والوعي البيئي ، وترشيد استهلاك المياه، والمواطنة الرقمية ومخاطر الإنترنت، ولا للتنمر وغيرها من الموضوعات التى تستهدف التنشئة والتوعية السليمة لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بالتنسيق مع الجهات المنوطة.

أضافت عفاف، أنه جرى تنفيذ 168 ندوة ومحاضرة للطلاب لحثهم على مبادئ الوحدة الوطنية وسبل الوقاية من الأمراض، والتعبير عن الذات، وتنمية الفكر الإبداعي، والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى وعدد من المحاور الهامة للطلاب.

وتابعت المنسق العام للمبادرة بمديرية التربية والتعليم أنه تم تنظيم 29 زيارة ميدانية ورحلة للطلاب لزيارة مستشفى الأورمان و مكتبة مصر العامة والمكتبة المتنقلة و المواقع الأثرية من المعابد و المتاحف، إلى جانب المسابقات التعليمية والثقافية والرياضية .

كما جرى تنفيذ 12 ورشة عمل للمعلمين في موضوعات تعزيز مهارات التفكير الايجابي، مهارات الاتصال والتواصل، التجارب الرائدة ، و21 تدريب وجلسات إرشادية.







