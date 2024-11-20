بالصور- انهيار سقف غرفة بمنزل في السويس وقرار إزالة عاجل

السويس- حسام الدين أحمد:

سقط سقف غرفة بمنزل قديم بحي الأربعين في السويس، دون حدوث إصابات بين السكان، وجرى إخلاء البناء من القاطنين، توفير مكان بديل لهم حرصا على حياتهم.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في السويس بلاغا من المواطنين يفيد انهيار سقف غرفة بمنزل قديم بشارع الغوري، وجرى الدفع بسيارة إطفاء وفريق من الإنقاذ البري للتدخل، كما وجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف سيارتين لموقع البلاغ.

وانتقل اللواء عارف البركاوي رئيس حي الأربعين، ومسؤولي الإدارة الهندسية والتنظيم للعقار، وجرى فصل المرافق عن المنزل كإجراء احترازي، وأفادت المعاينة أن العقار هو منزل من طابقين بسقف خشبي على الطريقة البغدادلي، يحمل رقم 6 بحارة عنبر المتفرعة من شارع الغوري.

وأوضح اللواء عارف البركاوي أن المنزل من طابقين، وانهار سقف غرفة بالطابق الأرضي، حيث تقيم أسرة من 5 أفراد، دون حدوث إصابات بينهم، وفحص مهندسي الإدارية الهندسية حالة العقار وأفاد الفحص وجود شروخ طولية وعرضية تفيد بأن العقار يمثل خطورة داهمة على السكان.

وأصدر رئيس حي الأربعين قرار عاجل بإزالة العقار لخطورته ومنعا لاستغلاله في أي غرض، وجرى قطع المرافق تمهيدا لإزالة العقار حتى لا يؤثر على المنازل المجاورة، على أن تجرى الإزالة بعد إخلاء الأسرة والأثاث، ونقلهم إلى مكان إقامة مؤقت لهم.