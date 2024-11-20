لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور- محافظ المنوفية يكرم طالبا من ذوي الهمم اخترع روبوت كهربائي

12:14 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية (2)
  • عرض 3 صورة
    اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، الطالب محمد حمدي عمارة من ذوي الهمم بمدرسة إبراهيم الشالي الثانوية بكفر عشما بمركز ومدينة الشهداء؛ لاختراعه روبرت كهربائي تشجيعًا له ولقدراته الإبداعية، وذلك عقب لقائه به أمس خلال افتتاح فرع مكتبة مصر العامة الجديدة بدنشواي، جاء ذلك بحضور والدة الطالب، ورئيس قسم الموهوبين بإدارة الشهداء التعليمية، وذلك في إطار التواصل الدائم والفعال وفتح قنوات اتصال مباشرة مع ذوي الهمم لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

وأهدى محافظ المنوفية الطالب مكافأة مالية ودرع المحافظة كونه نموذج مشرف يحتذى به في الإرادة وتحدي الصعاب، مؤكدًا على دعمه الدائم والمستمر للمتفوقين خاصة أبنائه من ذوي الهمم في مختلف المجالات سواء التعليمية أو الرياضية أو العلمية أو الفنية والاهتمام بهم وتشجيعهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم والتأكيد على حقوقهم كونهم أمل الحاضر والمستقبل.

وقدم الطالب ووالدته الشكر لمحافظ المنوفية على جهوده الملموسة في دعم الحالات الإنسانية وذوي القدرات الخاصة لتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم، معربًا عن إمتنانه بهذا التكريم والذى يعد بمثابة دفعة قوية له بالاستمرار فى مواصلة النجاح والتفوق.

المنوفية روبوت كهربائي إبراهيم أبو ليمون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
توقف الحركة المرورية على طريق بنها بعد سقوط حاويتين من سيارة نقل

إعلان

إعلان

طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أول ظهور لإمام عاشور داخل المحكمة لنظر معارضته على حبسه في واقعة المول
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية