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حقيقة تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب حالة الطقس

11:28 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
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  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 20 صورة
    حالة الطقس
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الإسكندرية – محمد عامر:

انتظمت الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تحسن ملحوظ في حالة الطقس وتوقف هطول الأمطار.

ونفى مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صدور أي قرار من المحافظ بتعطيل الدراسة لسوء الأحوال الجوية، مؤكدًا انتظام الدراسة بكافة المدارس الفترتين الصباحية والمسائية.

وكان مواطنون تداول منشور مفبرك وغير صحيح يشير إلى صدور قرار من المحافظ بتعطيل الدراسة نظرًا لسوء الأحوال الجوية، إلا أنه تبين أن غير صحيح ولم يصدر من المحافظة.

وتتعرض الإسكندرية إلى موجات من الأمطار الغزيرة وطقس سيئ على أحياء المحافظة يصاحبها رياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خلال اليومين الماضيين، وذلك تزامنًا مع نوة المكنسة قبل أن يبدأ التحسن النسبي في حالة الطقس اليوم.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة أمس الثلاثاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا للطقس السيئ.

وقرر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة، أمس، بجميع كليات ومعاهد الجامعة مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد وتأجيل أي امتحانات اليوم للطلاب إلى موعد آخر.

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة
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