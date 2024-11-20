بالصورـ محافظ أسيوط يفاجئ مركز صحة علوان

أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة مفاجئة بمركز صحة الأسرة بقرية علوان التابعة لمركز أسيوط، لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الخدمات الطبية اللازمة.

رافقه خلال الجولة، ويسرى كامل، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتور مايكل خلف، مدير الوحدة الصحية بقرية علوان.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مركز تأهيل وعلاج الإدمان، حيث اطلع على قسم الاستقبال وعدد المترددين على المركز والخدمات المقدمة لتحاليل المخدرات، كما تفقد صيدلية المركز واستمع إلى شرح من مسئول الصيدلية حول الأدوية المتوفرة والاحتياجات والنواقص، موجهاً بإعداد كشف بالأدوية الناقصة لتوفيرها من مخازن مديرية الصحة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أقسام مركز صحة الأسرة، حيث تابع سير العمل في قسم الإسعافات الأولية والتطعيمات وعيادات الأسنان والعلاج الطبيعى وتنظيم الأسرة والأطفال، واطمأن على تواجد الأطباء والتمريض وانتظام سير العمل في الأقسام المختلفة.

وأكد المحافظ على استمرار زياراته لتفقد الوحدات والمراكز الصحية بالقرى والمراكز، للتعرف على المشكلات والعمل على حلها بالتنسيق مع قيادات مديرية الصحة، كما شدد على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، مشيراً إلى أهمية الارتقاء بالمستوى الصحي للمجتمع من خلال تقديم خدمات تثقيفية ووقائية وعلاجية متكاملة وفقاً لأفضل المعايير الصحية، وتنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.