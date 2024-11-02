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هطول أمطار خفيفة على قرى مركز إطسا بالفيوم -صور

06:58 م السبت 02 نوفمبر 2024
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    الأمطار تغرق قرى مركز إطسا بالفيوم
  • عرض 3 صورة
    الأمطار تغرق قرى مركز إطسا بالفيوم
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الفيوم - حسين فتحى:

شهدت محافظة الفيوم، مساء اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة على قرى ونجوع بمركز إطسا، وظهرت السحب المنخفضة بأنحاء المنطقة، وامتلأت السماء بالغيوم.

وأعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، حالة الاستعداد القصوى لجميع أجهزة المحافظة تحسبا لتغير حالة الطقس خلال الساعات القادمة ،كما أعلن مرفق الإسعاف حالة الاستعداد القصوى لمواجهة تغير حالة الطقس المتوقعة، خاصة المناطق القريبة من طريق أسيوط الغربى.

وذكر الدكتور محمد التونى نائب المحافظ، أن هناك تنسيق تام بين شركة مياه الشرب وغرفة العمليات ورؤساء المدن والقرى لمواجهة تغير حالة الطقس.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أنه جرى تطهير كافة خطوط الصرف الصحى من خلال فرق الإنقاذ والتى قامت بمراجعة بالوعات الصرف الصحى، كما جرى تجهيز أطقم مزودة بسيارات كسح لشفط مياه الأمطار فى حالة هطول الأمطار بغزارة.

أطسا الفيوم الطقس الأمطار
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